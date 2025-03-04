Новый фонд для гарантирования кредитов крупному бизнесу создадут в Казахстане

Новый фонд для гарантирования кредитов крупному бизнесу будет создан в Казахстане, об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр нацэкономики Серик Жумангарин, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Жумангарина, гарантийный фонд для крупного бизнеса решит вопрос достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов. Это поможет увеличить их количество.

"Упор в финансировании будет сделан на следующие отрасли обрабатывающей промышленности, в которых имеется высокий потенциал создания конкурентоспособных проектов с большим потенциалом экспорта: переработку металлов, нефтегаза, продукции АПК; химическая промышленность; легкая промышленность; производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение; а также на IT-отрасль, логистику, грузоперевозки, туризм, якорные и инфраструктурные проекты и проекты-кластеры, образующие экосреду для развития МСБ", - заявил Серик Жумангарин во время заседания правительства.

Кроме того, он отметил, что гарантирование кредитов для бизнеса зарекомендовало себя как эффективная практика, в том числе в других странах.

Поэтому будут созданы два фонда гарантирования, один из которых нацелен на МСБ.

"Объем гарантирования кредитов и субсидирования процентных ставок для малого и среднего бизнеса будет увеличен. Уже в этом году будет поддержано около 30 тысяч проектов МСБ на сумму 1,7 трлн тенге", - сообщил заместитель премьер-министра.

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