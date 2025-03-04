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Совет по управлению Нацфондом создадут в Казахстане

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Мужчина в деловом костюме держит в руках ручку
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Миннацэкономики подготовлен проект Указа президента, согласно которому в Казахстане будет создан Совет по управлению Нацфондом. Документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

"Проектом предусматривается образовать Совет по управлению Национальным фондом РК, утвердить его состав и положение о нем, признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан в соответствии с требованием закона Республики Казахстан "О правовых актах".

Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета", - отмечается в пояснительной записке к проекту Указа.

Согласно проекту документа, в Совет по управлению Национальным фондом РК войдут:

  • президент Республики Казахстан - председатель Совета;
  • премьер-министр РК;
  • председатель сената парламента РК (по согласованию);
  • председатель мажилиса парламента РК (по согласованию);
  • руководитель администрации президента РК;
  • председатель Национального банка РК;
  • первый заместитель премьер-министра;
  • председатель Высшей аудиторской палаты;
  • министр финансов;
  • министр национальной экономики.

Основными задачами совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту Казахстана по вопросам использования Нацфонда.

Проект указа вынесен на публичное обсуждение до 19 марта 2025 года.

Недавно сообщалось, что в Казахстане вновь заработала комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда. Сообщалось, что с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата.

В настоящее время деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом.

Напомним, в конце октября прошлого года депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге.

Тогда же на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.

При этом ранее депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

В ноябре прошлого года стало известно, что 2 трлн тенге планируется дополнительно привлечь из Нацфонда в Казахстане.

Добавим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2225270-sovet-po-upravleniyu-nacfondom-sozdayut-v-kazahstane/