Масленица "влетит в копеечку": во сколько обойдутся блины в Казахстане

В Казахстане подорожали главные ингредиенты блинов – молоко и масло. Это напрямую влияет на конечную стоимость блюда – все необходимое обойдется в среднем в 6 тыс. тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Многие продукты питания за последний год заметно подорожали, что заметно "бьет по карману" рядовых казахстанцев. Граждане особенно остро ощущают рост цен тогда, когда готовятся отметить какой-либо праздник. Так вышло и с Масленицей.

Один из главных символов этого праздника – блины. Но в этом году казахстанцам стоит быть готовыми, что на их готовку уйдет не только много времени и сил, но и больше денег.

Как отмечает портал EnergyProm, за последний год в Казахстане заметно подорожало сливочное масло – сразу на 10,2%. Также выросли цены и на пастеризованное молоко жирностью 2,5% – на 6,2%.

Есть и хорошие новости: мука в стране за год стала дешевле на 6,5%. Правда, это касается только пшеничной муки первого сорта. Немного дешевле стали яйца – на 5,1%, а также сахарный песок – но лишь на 0,1%.

Изменение цен. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, почти все продукты, которые подешевели, сами по себе не стоят слишком много. А вот сливочное масло может "влететь в копеечку" (4 489 тенге за килограмм в среднем по стране).

В результате стоимость набора продуктов для приготовления блинов, если сложить цены на килограмм каждого из ингредиентов, в среднем по Казахстану составляет 6,1 тыс. тенге.

Однако есть города, в которых он обойдется дороже, чем в среднем по стране. Например, в Астане – 7 тыс. тенге, а в Жезказгане – 6,5 тыс. тенге.

В число "антилидеров" по стоимости ингредиентов для блинов также вошли Қонаев (6,4 тыс. тенге) и Караганда (6,3 тыс. тенге). Дешевле всего они обойдутся жителям Кокшетау (5,3 тыс. тенге).

В Алматы средний ценник составил 6,1 тыс. тенге. А для Шымкента и некоторых других городов не указаны актуальные данные на все продукты "блинного" набора.

Средний чек на порцию блинов. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, многие казахстанцы не готовят блины сами, а предпочитают покупать их в кулинарных магазинах или заказывать заранее. Вот тут, как выяснилось, порция из трех блинов обойдется примерно в 800-870 тенге. То есть для семьи из четырех человек один заказ будет стоить уже 3,2-3,5 тыс. тенге. И это без учета доставки.

Впрочем, итоговую сумму можно удвоить или даже утроить, потому что смысла брать по три блина на человека практически нет – зачастую люди покупают их сразу много, чтобы потом комбинировать с разными начинками.