Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Масленица "влетит в копеечку": во сколько обойдутся блины в Казахстане

Опубликовано:

Мука и тенге
Мука и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане подорожали главные ингредиенты блинов – молоко и масло. Это напрямую влияет на конечную стоимость блюда – все необходимое обойдется в среднем в 6 тыс. тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Многие продукты питания за последний год заметно подорожали, что заметно "бьет по карману" рядовых казахстанцев. Граждане особенно остро ощущают рост цен тогда, когда готовятся отметить какой-либо праздник. Так вышло и с Масленицей.

Один из главных символов этого праздника – блины. Но в этом году казахстанцам стоит быть готовыми, что на их готовку уйдет не только много времени и сил, но и больше денег.

Как отмечает портал EnergyProm, за последний год в Казахстане заметно подорожало сливочное масло – сразу на 10,2%. Также выросли цены и на пастеризованное молоко жирностью 2,5% – на 6,2%.

Есть и хорошие новости: мука в стране за год стала дешевле на 6,5%. Правда, это касается только пшеничной муки первого сорта. Немного дешевле стали яйца – на 5,1%, а также сахарный песок – но лишь на 0,1%.

Изменение цен на продукты для приготовления блинов
Изменение цен. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, почти все продукты, которые подешевели, сами по себе не стоят слишком много. А вот сливочное масло может "влететь в копеечку" (4 489 тенге за килограмм в среднем по стране).

В результате стоимость набора продуктов для приготовления блинов, если сложить цены на килограмм каждого из ингредиентов, в среднем по Казахстану составляет 6,1 тыс. тенге.

Однако есть города, в которых он обойдется дороже, чем в среднем по стране. Например, в Астане – 7 тыс. тенге, а в Жезказгане – 6,5 тыс. тенге.

В число "антилидеров" по стоимости ингредиентов для блинов также вошли Қонаев (6,4 тыс. тенге) и Караганда (6,3 тыс. тенге). Дешевле всего они обойдутся жителям Кокшетау (5,3 тыс. тенге).

В Алматы средний ценник составил 6,1 тыс. тенге. А для Шымкента и некоторых других городов не указаны актуальные данные на все продукты "блинного" набора.

Средний чек на порцию блинов
Средний чек на порцию блинов. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, многие казахстанцы не готовят блины сами, а предпочитают покупать их в кулинарных магазинах или заказывать заранее. Вот тут, как выяснилось, порция из трех блинов обойдется примерно в 800-870 тенге. То есть для семьи из четырех человек один заказ будет стоить уже 3,2-3,5 тыс. тенге. И это без учета доставки.

Впрочем, итоговую сумму можно удвоить или даже утроить, потому что смысла брать по три блина на человека практически нет – зачастую люди покупают их сразу много, чтобы потом комбинировать с разными начинками.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224403-maslenica-vletit-v-kopeechku-vo-skolko-oboydutsya-bliny-v-kazahstane/