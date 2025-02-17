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"Разовое тестирование": глава Минэнерго объяснил ОПЕК+ увеличение добычи нефти Казахстаном

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Нефтяные вышки
Нефтяные вышки. Иллюстративное фото: Mario Tama / Getty Images

Министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев предоставил техническое объяснение относительно увеличения добычи нефти в Казахстане в январе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как сообщили в пресс-службе, Саткалиев провел телефонные переговоры с принцем Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом, который также является председателем ОПЕК+ и министром энергетики страны. В переговорах также приняли участие вице-премьер России Александр Новак (сопредседатель ОПЕК+) и генсек организации Хайтам Аль-Гаис.

"Алмасадам Саткалиев предоставил техническое объяснение относительно увеличения добычи нефти в Казахстане в январе. Министр уточнил, что увеличение связано с началом добычи нефти на новом заводе третьего поколения на нефтяном месторождении Тенгиз в рамках проекта будущего расширения.

Министр энергетики пояснил, что ранее планировалось, что начало увеличения добычи начнется в июне-июле 2025 года. Саткалиев также добавил, что увеличение добычи стало результатом временного разового тестирования, проведенного после технического обслуживания месторождения и ввода в эксплуатацию новой перерабатывающей установки на месторождении Тенгиз", - сказано в сообщении.

Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам ОПЕК+, включая механизм компенсации. Он пообещал, что Казахстан примет дальнейшие меры по выполнению своих обязательства и сократит добычу на других нефтяных месторождениях, чтобы компенсировать январское превышение.

"Министр также добавил, что Казахстан представит обновленный план компенсации, учитывающий как перепроизводство, так и невыполненные объемы компенсации в январе", - добавили в Минэнерго.

Собеседники Саткалиева "подтвердили критическую важность полного выполнения обязательств" в целях "поддержания стабильности рынка".

В начале этого месяца в министерстве также заявили, что несмотря на увеличение добычи в этом году, в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+

Напомним, в декабре 2024 года в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом, недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2221275-rezultat-razovogo-testirovaniya-glava-minenergo-obyasnil-opek-uvelichenie-dobychi-nefti-kazahstanom/