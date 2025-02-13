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Бизнесмены озвучили свои предложения по налоговой реформе правительству

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Встреча с бизнесменами Туркестанской области
Встреча с бизнесменами. Фото: primeminister.kz

Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Кудайбергенов встретился с представителями бизнеса Туркестанской области и обсудил новую налоговую реформу, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кабмина.

В ходе встречи участники рассказали об изменениях в новом Налоговом кодексе и проанализировали его влияние на бизнес.

Генеральный директор ТОО "BNK Group LTD" Ниязалы Бейсенбаев остановился на возможном влиянии повышения налога на добавленную стоимость в Казахстане на производителей агропромышленного комплекса.

"Увеличение ставки станет дополнительной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. Поэтому предлагаем правительству рассмотреть вопрос введения дифференцированной налоговой ставки для некоторых приоритетных отраслей, предоставления предприятиям с низкими доходами временных налоговых каникул и ужесточения мер по борьбе с теневой экономикой. Это позволит минимизировать негативное влияние на предпринимателей и потребителей", — сказал он.

В свою очередь, вице-министр национальной экономики Бауыржан Кудайбергенов отметил, что в настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам, никто из них НДС платить не будет. Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию (картофель, помидоры, лук и т.д.) более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.

"Предлагается рассмотреть следующий механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей – промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", — пояснил Бауыржан Кудайбергенов

По словам предпринимателей, любые изменения в налоговой политике должны приниматься с учетом мнения бизнес-сообщества. В ходе встречи представители бизнеса высказали свои предложения. Представители Министерства национальной экономики заявили, что все мнения и предложения будут приняты во внимание.

Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС.

Накануне прозвучали ответы и на вопросы по снижению нагрузки на ФОТ. Отмечено, что ранее предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя.

Также вице-министр финансов Ержан Биржанов встретился с предпринимателями области Абай - замглавы ведомства рассказал о нюансах налоговой реформы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220443-biznesmeny-ozvuchili-svoi-predlozheniya-po-nalogovoy-reforme-pravitelstvu/