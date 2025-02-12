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"Это было неожиданностью": палата предпринимателей о дифференциации ставки НДС

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Человек просматривает цифры на торговом чеке
Чек. Иллюстративное фото: pixabay.com

Накануне в правительстве заявили о планах по дифференциации ставки НДС. Эксперт НПП "Атамекен" назвал это решение положительным моментом, передает сайт телеканала КТК.

На протяжении почти двух недель эксперты из бизнеса и госаппарата спорили о размере ставки НДС. Предприниматели настаивали на том, что правительству стоит пересмотреть свои намерения об увеличении ставки.

Окончательное решение еще не принято, но вчера в кабмине уже поделились предложениями – решено дифференцировать ставку НДС.

"Конечно, это была для нас неожиданность, потому что мы предполагали, что в начале будет некое обсуждение с нацпалатой, с бизнес-сообществом, потом будут возникать эти предложения.

Но предложения уже озвучены, что базовая ставка НДС – 16%, будет также рассматриваться ставка 10%. И, ну, вот нулевая ставка у нас на сегодняшний день есть, она сохранится", – поделился своим мнением председатель комитета развития МСБ президиума НПП РК "Атамекен" Сакен Карин.

Кроме того, некоторых предпринимателей планируют и вовсе освободить от налога на добавленную стоимость. Речь идет о тех, кто реализует казахстанскую сельхозпродукцию.

Кто войдет в категорию плательщиков 10-процентной ставки, еще только решают. В правительстве готовы рассмотреть предложения бизнеса. И это уже хороший знак, говорят эксперты.

"Это, конечно, положительный момент. Мы как бы восприняли данное предложение с энтузиазмом – но вместе с тем очень сильно волнует понижение порога постановки на учет по НДС. Этот порог предлагают понизить до 15 миллионов, то есть почти в пять раз. В то же время снижение порога для постановки на учет по НДС тоже еще обсуждается", – добавил Карин.

В нацпалате предпринимателей говорят, что чиновники обещали действовать сообща и вместе с бизнесом: проводить совместные встречи и расчеты, объяснять решения.

Источник: КТК

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на прошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

В понедельник, 10 февраля, министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Вчера на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219979-eto-bylo-neozhidannostyu-chto-eksperty-dumayut-o-differenciacii-stavki-nds/