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Размер госдолга Казахстана озвучили в Нацбанке

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доллары лежат в счетной машинке
Валюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк опубликовал данные по предварительной оценке внешнего долга Казахстана на начало 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным Нацбанка, внешний долг Казахстана на 1 января 2025 года составил 165 млрд 630 млн долларов.

"Национальный банк Казахстана приступает к публикации предварительной оценки внешнего долга Республики Казахстан начиная с публикации данных по состоянию на 1 января 2025 года.

Внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.

Ранее Нацбанк в соответствии с графиком выпуска статистической информации публиковал отчётные данные по внешнему долгу на 90-й день после завершения отчётного квартала. Теперь в дополнение к ним будет публиковаться предварительная оценка внешнего долга РК", - говорится в сообщении финрегулятора.

Такие публикации, как сообщили в Нацбанке, будут осуществляться ежеквартально в последний день месяца после отчетного квартала, одновременно с выходом информации о предварительной оценке платежного баланса за соответствующий период.

Напомним, в ноябре депутат сената Султанбек Макежанов высказался о государственном долге Казахстана и его обслуживании. По его словам, наблюдается рост по расходам на погашение и обслуживание негосударственных займов под госгарантию.

До этого сообщалось, что Казахстан займет еще почти 85 млрд японских иен. На заседании мажилиса депутаты приняли в работу "Соглашение о займе между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития".

Также сообщалось, что Казахстан займет 105 млрд иен у азиатских банков из-за дефицита бюджета - в мажилисе рассмотрели два законопроекта о займах у Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и Азиатского Банка Развития на 15 лет для поддержки экономики РК.

Позже вице-министр финансов высказался о миллиардных международных займах, которые планирует взять Казахстан. По его словам, механизм займа присущ не только Казахстану, но и экономикам других стран.

Что такое государственный долг?

Согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами РК на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга, правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219960-razmer-gosdolga-kazahstana-ozvuchili-v-nacbanke/