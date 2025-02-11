До 20 февраля внести проект Налогового кодекса в мажилис поручил Бектенов

Глава кабмина Олжас Бектенов на заседании правительства рассказал, когда проект нового Налогового кодекса внесут на рассмотрение мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр сообщил, что на этой неделе нужно провести обсуждение в регионах с участием предпринимателей, экспертов, депутатов маслихатов, чтобы получить от них обратную связь и учесть все предложения.

"Я тоже проведу встречи с бизнесом в Астане и в регионах. По результатам данной работы проект Налогового кодекса и сопутствующий законопроект необходимо внести в мажилис до 20 февраля. А далее продолжим обсуждение в мажилисе", - отметил он.

Напомним, о создании нового Налогового кодекса Касым-Жомарт Токаев заявлял в своем послании народу еще в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан - для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

При этом Токаев отмечал, что новый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

В прошлогоднем послании Токаев заявил, что нельзя допускать спешки в вопросе принятия нового Налогового кодекса, и предложил перенести его на следующий год.

Президент также отметил, что новый Налоговый кодекс призван перезагрузить существующую систему, и сообщил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога и отказа от карательного подхода при налоговом администрировании.

После этого глава министерства нацэкономики Нурлан Байбазаров рассказал, как именно изменят новый Налоговый кодекс. По словам министра, принять новый налоговый кодекс планируется до июля 2025-го, а ввести в действие - с 1 января 2026 года.