Главный претендент на должность министра торговли США высказался о тарифах на импорт

Говард Лютник, главный претендент на должность министра торговли США в администрации Дональда Трампа, заявил, что тарифы на импорт помогут восстановить американскую экономику, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Говард Лютник, ветеран Уолл-стрит, выступая перед Комитетом сената по торговле, науке и транспорту, подробно описал несколько целей, которых, по его мнению, смогут достичь Штаты благодаря введению тарифов: от укрепления национальной безопасности до восстановления американских производств и цепочек поставок. Он также назвал их эффективной переговорной тактикой, которая заставит другие страны снова уважать США.

Лютник отмел опасения, что тарифы приведут к росту инфляции, назвав это предположение "чушью", при этом допустив, что цены на некоторые продукты могут вырасти.

Эксперты отмечают, что подобные заявления главного кандидата на пост главы Минторговли США указывают на то, что вопрос о введении тарифов уже решен.