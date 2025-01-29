Челлендж "Год без покупок" набирает популярность в соцсетях в 2025 году. Пользователи массово обещают себе и друг другу тратить меньше денег в новом году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Тренд No Buy 2025 побуждает людей минимизировать покупки. Одни составляют списки вещей, которые они не будут приобретать, другие клянутся вовсе не тратить деньги на ненужное.

Эксперты объясняют рост популярности этого движения объективными причинами: за последние два года цены стремительно выросли, как и уровень закредитованности населения. В США люди все чаще приходят к выводу, что лучше сосредоточиться на том, что у них уже есть, а не стремиться к новым приобретениям.

Рейчел Холдсворт, медсестра, работающая неполный день, и домохозяйка, узнала о челлендже из соцсетей. Она хотела погасить долг семьи по кредитной карте в 10 тысяч долларов и перестать жить от зарплаты до зарплаты.

В этом году Холдсворт отказалась от салонного ухода за волосами, маникюра и спонтанных покупок. Всего за месяц ее семья смогла выплатить 2000 долларов долга, экономя на покупках и продавая ненужные вещи на маркетплейсах.