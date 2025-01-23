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Рост цен на картофель в Казахстане: акиматам даны поручения

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Совещание по ценам на картофель
Совещание по вопросу подорожания картофеля. Фото: пресс-служба Минторговли

Первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова дала поручение акиматам на фоне подорожания картофеля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

На сайте Министерства торговли и интеграции РК опубликовали информацию о совещании с участием первого вице-министра Айжан Бижановой. Темой обсуждения стали меры по обеспечению рынка картофелем и стабилизации цен.

По словам Айжан Бижановой, крупные торговые сети страны, выразили готовность законтрактовать 1,5 тыс. тонн картофеля напрямую у фермеров. Более того, сети готовы самостоятельно организовать вывоз продукции с хозяйств.

"Акиматам необходимо представить свои потребности, в том числе по объемам для торговых сетей, чтобы оперативно удовлетворить спрос на рынке. Также важно обеспечить контроль за системообразующими рынками и наладить тесное взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и торговыми точками", - подчеркнула первый вице-министр торговли и интеграции.

Сообщается, что Бижанова отметила необходимость усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования на продовольственные товары. Также первый вице-министр поручила проработать вопросы с сельхозтоваропроизводителями для недопущения необоснованного роста отпускных цен на картофель и другие продукты.

Напомним, сегодня стало известно, что в Астане вводят временные ограничения на продажу картофеля - его выдают по 5 кг в одни руки.

Несколько дней назад стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

Накануне о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли. По данным ведомства, средняя цена за килограмм - 322 тенге.

Однако как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214612-rost-cen-na-kartofel-v-kazahstane-akimatam-dano-srochnoe-poruchenie/

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