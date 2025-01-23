Доллар снова подорожал в Казахстане

Сегодня, 23 января, в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже стоимость доллара немного повысилась, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 522,42 тенге, повысившись на 1,54 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане: покупка - 517,90 - 519 тенге, продажа - 524,90 - 525 тенге;

покупка - 517,90 - 519 тенге, продажа - 524,90 - 525 тенге; в Алматы: покупка - 517,90 - 523,70 тенге, продажа - 524,90 - 527,30 тенге.

Между тем согласно данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 515 - 524, продажа - 523,5 - 527,5 тенге;

: покупка - 515 - 524, продажа - 523,5 - 527,5 тенге; в Астане: покупка - 522 - 525,5 тенге, продажа - 524,5 - 529 тенге.

На днях сообщалось, что курс доллара понизился на 2,36 тенге.

Тогда же сообщалось, что на текущий момент обменные пункты Казахстана продают доллары по курсу, который заметно ниже официально установленного Национальным банком РК. Разница достигает нескольких тенге. С чем это связано, мы писали здесь.

Мы также писали, что глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге ответил, планирует ли Нацбанк вернуться к фиксированному курсу тенге, учитывая последние высказывания президента в недавнем интервью.