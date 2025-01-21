Как президентство Трампа повлияет на экономику, рассказали эксперты

Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США, заявив в своей инаугурационной речи в Капитолии, что под его руководством начнется "новый золотой век Америки", передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Администрация Трампа планирует пересмотреть ключевые экологические инициативы, включая отмену Закона о снижении инфляции и поддержки развития электромобилей. Вместо этого президент намерен сосредоточиться на увеличении добычи нефти и газа.

Экономическая политика Трампа будет направлена на возобновление налоговых льгот 2017 года, снижение корпоративных налогов и отмену налогов на социальное обеспечение. В его повестке также значатся новые тарифы, которые станут инструментом экономических переговоров.

Генеральный директор Wells Fargo Чарльз Шарф отметил, что подход новой администрации, ориентированный на бизнес, может положительно сказаться на экономике.

Руководители различных отраслей выражают оптимизм. Банкиры ожидают роста числа слияний и поглощений, технологические компании стремятся к более тесному сотрудничеству с Белым домом, а представители фармацевтического сектора также находятся в ожидании политических изменений.