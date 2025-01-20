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Эксперты прогнозируют появление первых триллионеров в течение следующего десятилетия

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Мужчина в деловом костюме держит в руках ручку
Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Состояние миллиардеров в 2024 году достигло рекордных уровней, и эксперты прогнозируют появление первых триллионеров в течение следующего десятилетия, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно ежегодному отчету Oxfam о неравенстве, совокупное богатство самых состоятельных людей мира выросло с 13 до 15 трлн долларов всего за год, что стало вторым крупнейшим приростом с начала ведения статистики. Это обусловлено ростом доходов, связанным с наследством и влиянием их деловых связей.

В то же время, число людей, живущих в бедности, практически не изменилось с 1990 года. По данным Всемирного банка, 1% самых богатых людей контролируют почти 45% мирового богатства, тогда как 44% населения планеты вынуждены выживать на сумму менее 6,85 долларов в день.

С учетом текущей динамики Oxfam прогнозирует, что в течение ближайших десяти лет по крайней мере пять человек станут триллионерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2213189-eksperty-prognoziruyut-poyavlenie-pervyh-trillionerov-v-techenie-sleduyushchego-desyatiletiya/

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