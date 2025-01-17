"Ястребов" было больше, чем "голубей": глава Нацбанка - о решении по базовой ставке

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, как принималось решение по базовой ставке - ее сохранили на прежнем уровне, передает корреспондент NUR.KZ.

"По вопросу "Были ли единогласны?" - нет. У нас было очень жаркое обсуждение в комитете (по денежно-кредитной политике Нацбанка - прим. ред.). Там один человек - один голос. И все высказывают свое мнение очень открыто. У нас было много "ястребов" и они, наверное, преобладали в этот раз. Ястребы - это те, кто за более жесткую денежно-кредитную политику, то есть ставку поднимать. А голуби - это те, кто за то, чтобы ее снижать. В этот раз голубей вообще не было. То есть ни один член комитета не задумался сказать о том, что ставку надо снижать", - заявил Тимур Сулейменов.

Он добавил, что в этот раз разговор шел исключительно о том, поднимать ли ставку и на сколько поднимать, либо может сохранить на том же уровне.

"В ходе того, как мы обменивались мнениями и каждый рассказывал свою сторону, мы пришли к выводу, что это промежуточный раунд, а не прогнозный. Мы готовы оставить ставку на этом уровне с тем, чтобы собрать макроэкономическую информацию - 7 марта принять решение по дальнейшей траектории ставки. Отвечая на ваш вопрос - были жаркие дискуссии, много кто высказывался за повышение ставки. По итогам дискуссии приняли решение на данном моменте сохранить ставку", - подчеркнул Сулейменов.

При этом он рассказал, чего ожидать на фоне снижения базовой ставки.

"Будет мгновенное повышение инфляции. А инфляция больше всего бьет по бедным слоям населения, по простым гражданам. Если исключительно в угоду бизнесу снижать ставку (чтобы кредиты сделать доступными, в том числе - прим. ред.), то что об этом скажут люди, общество? Мы принимаем решение исходя не только из интересов бизнеса, но и населения. Поэтому у нас всегда взвешенное решение", - резюмировал Тимур Сулейменов.

Стоит отметить, что сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

В то же время, Национальным банком Казахстана отмечено, что по анализам результатов 2024 года возможны признаки перегрева экономики страны.

Напомним, последний раз Нацбанк резко повысил базовую ставку с 14,25% до 15,25%. Причинами тому заявлялись ускорение инфляции и ослабление национальной валюты. Отмечалось, что это может повлиять и на рядовых казахстанцев, ведь стоимость кредитов и выгодность депозитов напрямую зависят от базовой ставки.

В декабре Нацбанк опубликовал свои прогнозы по траектории базовой ставки на ближайшие годы. В них отразилось мнение членов Комитета по денежно-кредитной политике, которые, собственно, и управляют базовой ставкой в стране. Отмечалось, что еще одного сильного повышения ставки пока не ожидается.

Впрочем, важно учитывать, что прогноз по траектории базовой ставки - это не обязательство Национального банка по ее строгому удержанию в указанном диапазоне, а оценка изменения ставки, которая необходима для достижения цели по инфляции в 5%.

Это значит, что, если возникнет необходимость, Нацбанк может резко повысить или понизить ставку, как это произошло в конце ноября прошлого года.