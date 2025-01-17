Будут ли повышать процентные ставки на долларовые депозиты в Казахстане

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повышения процентной ставки на долларовые депозиты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Почему на долларовые депозиты не поднимается ставка? Чтобы не переходили в доллары! У нас национальная валюта - это тенге. В тенге мы производим расчеты, в тенге обеспечиваем свои сбережения. Поэтому мы не хотим, чтобы у нас долларизация экономики была как в 2015-2016 году - тогда она была 69%. То есть тогда доллар был в головах, расчетах, депозитах, кредитах - везде. Вместо нацвалюты все люди мыслили в долларах", - отметил Тимур Сулейменов.

По его данным, Нацбанком за весь этот период была проведена большая работа и долларизация депозитов сейчас составляет около 23%.

"Это я считаю большим достижением. Соответственно, если мы будем давать высокую ставку на депозитах по доллару, многие люди скажут: "Я буду на доллары переходить". Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы было доверие к тенге, и чтобы люди хранили в тенге. Поэтому ставка по депозитам в валюте для физлиц ограничена 1% и будет такой оставаться", - заявил глава Нацбанка.

Не стоит, по словам Сулейменова, ожидать и компенсации за то, что казахстанцы продолжают хранить средства в тенге, как это было в 2022 году.

"Тогда да, было очень резкое изменение курса. И для того, чтобы наоборот из тенговых не убежали просто в доллары, за то, что люди не вытащили деньги с депозитов, им была заплачена премия. С этим было связано. Сейчас не такая ситуация. Мы видим, что люди сохраняют, продолжают сохранять тенге в депозитах, поэтому такая программа не планируется", - пояснил Тимур Сулейменов.

Сегодня на брифинге Тимур Сулейменов также ответил на вопрос, планирует ли Нацбанк вернуться к фиксированному курсу тенге, учитывая последние высказывания президента в недавнем интервью.

Напомним, ранее у главы Нацбанка в кулуарах сената сегодня спросили, почему в этом году при росте доллара казахстанцам не выплачивают компенсацию по депозитам как это было в 2022 году.

"Это были совершенно другие геополитические обстоятельства, это первое. И тогда курс, как вы помните, он прыгнул очень сильно, примерно с 400 до 530. То есть там была совершенно другая ситуация", - сообщил тогда Тимур Сулейменов.

Стоит отметить, что сегодня Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

В то же время, Национальным банком Казахстана отмечено, что по анализам результатов 2024 года возможны признаки перегрева экономики страны.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 17 января 2025 года, курс тенге к доллару составляет 529.65 (-0.05).