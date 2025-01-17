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Ослабление тенге к доллару: нужно ли созвать Совет безопасности, ответил глава Нацбанка

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Рулон тенге сравнивают с рулоном долларов
Банкноты тенге и доллара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге высказался о том, нужно ли провести заседание Совета безопасности по вопросу курса национальной валюты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается проведения Совета безопасности. Мне кажется, что вопрос, при всей его важности безусловной, все-таки не на таком уровне, чтобы президент, тем более на такой площадке, как Совет безопасности, рассматривал его. У Совета безопасности есть своего рода устав, положения - какого рода вопросы подлежат рассмотрению. Я думаю, что ситуация, при всей сложности и неопределенности, все-таки не такого уровня", - отметил Тимур Сулейменов.

По его словам, на вопрос курса тенге нельзя смотреть в отрыве.

"Курс - это температура, это отражение здоровья экономики, здоровья госфинансов в целом. Курс - это всего лишь отражение. Поэтому без рассмотрения фундаментальных причин - почему у нас платежный баланс отрицательный, почему у нас не всегда достаточно долларового предложения, почему у нас высокий спрос на импорт и, соответственно, высокий спрос на доллары - на эти вопросы нужно отвечать. Поэтому рассмотрение вопроса курсовой политики в отрыве от вопросов экономической политики, наверное, не даст результатов, которых хотелось бы", - указал глава Нацбанка.

Сегодня сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

В то же время, Национальным банком Казахстана отмечено, что по анализам результатов 2024 года возможны признаки перегрева экономики страны.

Также на брифинге Нацбанка Тимур Сулейменов ответил, планирует ли Нацбанк вернуться к фиксированному курсу тенге.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 17 января 2025 года, курс тенге к доллару составляет 529.65 (-0.05).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2212578-oslablenie-tenge-k-dollaru-nuzhno-li-sozvat-sovet-bezopasnosti-otvetil-glava-nacbanka/

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