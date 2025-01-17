Особняк из фильма "Один дома" продан за 5,5 млн долларов

Особняк из фильма "Один дома", расположенный в пригороде Чикаго, был продан за 5,5 млн долларов, что превысило запрашиваемую цену, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Георгианский колониальный особняк на улице Lincoln Avenue в престижном районе Виннетка, известном как Норт-Шор, нашел нового владельца в течение недели после его выставления на продажу в мае. Первоначальная стоимость, заявленная владельцами Тришей и Тимом Джонсонами, составляла 5,2 млн долларов, однако дом привлек несколько предложений, что подняло итоговую цену.

Агент Coldwell Banker Realty Дон Маккенна, представлявшая интересы продавцов, отметила, что продажа завершает важную главу в жизни семьи Джонсонов, которые приобрели этот дом в 2016 году и провели его капитальный ремонт в 2018 году.

Особняк площадью 9126 квадратных футов включает пять спален. Покупатели остались анонимными, и официальные данные о сделке пока не опубликованы.