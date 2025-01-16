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Эксперты: Климатические потрясения могут сократить мировой экономический рост на 50% в следующие 20 лет

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Мужчина держит в руках стакан воды и смартфон с прогнозом погоды
Жара. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Климатические потрясения могут сократить мировой экономический рост на 50% в течение следующих двух десятилетий, если не принять срочные меры по декарбонизации и восстановлению природы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По оценкам экспертов из Института и факультета актуариев (IFoA) и ученых Эксетерского университета, изменения климата, включающие лесные пожары, наводнения, засухи и повышение глобальной температуры, существенно увеличивают риски для мировой экономики.

В частности, период с 2070 по 2090 годы может стать критическим для глобального благосостояния, если правительства и предприятия не ускорят усилия по борьбе с климатическим кризисом.

Доклад IFoA, опубликованный в четверг, последовал за данными Европейской службы по изменению климата "Коперник", согласно которым в 2024 году средняя глобальная температура впервые превысила установленный международный порог в 1,5 °C.

Это стало причиной усиления экстремальных погодных явлений, подчеркивая необходимость немедленных действий со стороны мировых лидеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2212227-eksperty-klimaticheskie-potryaseniya-mogut-sokratit-mirovoy-ekonomicheskiy-rost-na-50-v-sleduyushchie-20-let/

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