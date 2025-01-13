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Эксперты: Самые богатые люди мира израсходовали свою долю углеродного бюджета за первые 10 дней года

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Выбросы промышленных предприятий
Выбросы. Иллюстративное фото: Unsplash/chris leboutillier

По данным анализа, проведенного Oxfam GB, 1% самых богатых людей мира израсходовал свою справедливую долю углеродного бюджета 2025 года всего за первые 10 дней года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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77 млн человек, каждый из которых зарабатывает более 140 тысяч долларов в год, в среднем способствовали выбросам 2,1 тонны углекислого газа (CO₂) за этот короткий период. Для сравнения, представителям беднейших 50% населения потребовалось бы три года, чтобы достичь аналогичного уровня выбросов.

CO₂ образуется при сжигании ископаемого топлива (нефти, угля и газа), которое используется для производства энергии, отопления, транспортировки и промышленных процессов. Накапливаясь в атмосфере, он создает эффект тепловой изоляции, который препятствует рассеиванию солнечного тепла обратно в космос. Это приводит к изменениям климата, нарушая стабильность, сохранявшуюся в течение последних 10 тысяч лет.

Анализ также показывает, что богатейший 1% ответственен за выбросы, которые в два раза превышают совокупные выбросы беднейшей половины человечества. Этот разрыв подчеркивает неравномерность воздействия на климат и необходимость учитывать социально-экономические аспекты в борьбе с изменением климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2211008-eksperty-samye-bogatye-lyudi-mira-izrashodovali-svoyu-dolyu-uglerodnogo-byudzheta-za-pervye-10-dney-goda/

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