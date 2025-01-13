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Финансовый советник Трампа выступил за повышение тарифов на импорт

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Peter Kramer/NBC via Getty Images

Стивен Миран, назначенный Дональдом Трампом председателем Совета экономических консультантов, поддержал инициативу Трампа о значительном повышении тарифов на импорт, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По его мнению, тарифы на импорт в США должны вырасти с текущих 2% до 20%, а в отдельных случаях — до 50%.

Экономист также предложил использовать международное вмешательство для ослабления доллара как инструмент, который, по его словам, поможет устранить глобальные экономические дисбалансы. Миран считает, что многолетняя экономическая и военная поддержка других стран укрепила доллар, но одновременно способствовала росту торгового дефицита и снижению промышленного потенциала США.

"Строгие тарифы и отход от политики сильного доллара могут стать крупнейшими экономическими изменениями за десятилетия, радикально трансформировав мировую торговлю и финансы", — подчеркнул Миран в докладе для Hudson Bay Capital, где он занимает пост старшего стратега.

Эксперты отмечают, что заявления Мирана важны, так как он будет играть ключевую роль в формировании экономической политики в администрации Трампа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2211002-finansovyy-sovetnik-trampa-vystupil-za-povyshenie-tarifov-na-import/

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