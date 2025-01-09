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Эксперты: Авиационную отрасль ждут сложности в 2025 году

Опубликовано:

Самолет в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Представителей авиационной отрасли ждет сложный год из-за сохраняющихся задержек поставок Boeing и проблем в цепочке поставок, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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5 января исполнился год с момента инцидента с самолетом Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого оторвалась дверная панель. Этот случай вновь привлек внимание к вопросам качества и безопасности продукции Boeing.

С тех пор компания предприняла меры, включая обязательное обучение сотрудников и усиление проверок. Boeing также модернизировала свою систему Speak Up, призывая сотрудников сообщать о возможных проблемах.

Однако, по мнению аналитика Брэндона Соби из Sobie Aviation, трудности отрасли выходят за пределы проблем Boeing. Множество авиакомпаний сталкивается с дефицитом запасных частей и недостаточным техническим обслуживанием двигателей.

Эти сложности, как предполагает Соби, продолжат оказывать влияние на рынок в 2025 году, делая выгодные предложения на авиабилеты менее доступными для пассажиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2209761-eksperty-aviacionnuyu-otrasl-zhdut-slozhnosti-v-2025-godu/

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