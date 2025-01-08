Цены на продукты питания и напитки во всем мире могут вырасти на 20% в 2025 году из-за возможного введения высоких тарифов на импорт в США после инаугурации Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
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Эксперты предупреждают, что рост цен также затронет электронику, машины, химикаты и нефтепродукты. Причинами называют геополитическую нестабильность, напряженность на Ближнем Востоке, сбои в цепочках поставок и угрозы кибербезопасности.
По данным Института дипломированных специалистов по закупкам и поставкам (CIPS), расходы производителей могут вырасти на 20%, а это приведет к росту цен для потребителей. Международная торговая ассоциация, представляющая 64 тысячи организаций в 150 странах, подтверждает, что компании будут перекладывать дополнительные расходы на покупателей.
Ситуация может усугубиться, если Дональд Трамп, вступив в должность 20 января, выполнит свое обещание ввести новые тарифы на импорт в США.
Кроме того, международные перевозки уже подорожали из-за сложностей, с которыми сталкиваются логистические компании при доставке товаров по миру.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2209323-ceny-na-produkty-pitaniya-i-napitki-vo-vsem-mire-mogut-vyrasti-na-20-v-2025-godu/