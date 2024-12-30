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Самый низкий за 10 лет рост цен на основные продукты зафиксирован в Казахстане

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Яйца лежат в корзинке рядом с деньгами
Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний год социально значимые продовольственные товары в среднем подорожали всего лишь на 1,3%. Этот показатель оказался самым низким за последние 10 лет. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие товары и услуги в 2024 году заметно подорожали в Казахстане. Рост цен коснулся и социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Однако их подорожание оказалось совсем небольшим – всего на 1,3% за год.

Между тем, как заявили в Министерстве торговли и интеграции РК, этот показатель является самым низким за последние 10 лет.

В ведомстве отметили, что такой ситуации удалось добиться путем усиления государственного контроля за ростом цен на основные продукты питания.

"Проведено более 1,4 тысяч заседаний региональных комиссий – выявлен 1 441 факт нарушения, проведен анализ 9,2 тысяч цепочек и выявлено более 3,7 тыс. рисков нарушений", – отчитались о результатах в министерстве.

При этом в следующем году следить за нарушениями в сфере реализации социально значимых продовольственных товаров будут еще строже.

Так, за превышение торговой надбавки на СЗПТ предприниматели больше не смогут "отделаться" предупреждением. Вместо этого будут накладывать штрафы в размере от 5 до 150 месячных расчетных показателей, то есть от 19 660 до 589 800 тенге в 2025 году.

Впрочем, штрафами госрегулирование не ограничится. В регионах страны продолжается разбронирование овощей из стабилизационных фондов. Таким способом государство увеличивает предложение на рынках и удерживает цены на адекватном уровне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2206872-samyy-nizkiy-za-10-let-rost-cen-na-osnovnye-produkty-zafiksirovan-v-kazahstane/

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