Эксперты назвали главные тенденции развития розничной торговли в 2025 году

Эксперты назвали ключевые тенденции, которые будут определять розничную торговлю в 2025 году. По их мнению, современный покупатель ищет не только выгоду, но и впечатления от покупки, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Аналитики Quartz отмечают, что по мере приближения 2025 года ритейлерам придется адаптироваться к меняющимся условиям в мировой экономике. В числе предстоящих изменений — рост числа ресторанов с технологичным питанием и усиление спроса на удобства. В этих условиях компаниям необходимо пересмотреть свои стратегии, чтобы сохранить успех.

Одной из тенденций станет снижение популярности магазинов с большими скидками, где продается широкий ассортимент товаров — от моющих средств до посуды. Несмотря на хороший выбор, такие магазины часто слабо представлены онлайн, тогда как покупатели все чаще предпочитают интернет-шопинг.

Еще одной тенденцией будет спрос на уникальные товары по доступным ценам. При этом потребители будут отдавать предпочтение магазинам, где помимо покупок им предложат интересные впечатления.

Эксперты также прогнозируют рост роботизации торговли. Во многих сетях уже появились цифровые киоски, и, по данным аналитиков Quartz, это направление будет активно развиваться. Кроме того, крупные ритейлеры начнут открывать большие маркеты, чтобы удовлетворить потребности "покупателей выходного дня" — тех, кто хочет за один визит в воскресенье приобрести все необходимое.