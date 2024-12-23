Honda и Nissan могут объединиться уже в 2026 году

Японские автопроизводители Honda и Nissan могут объединиться в холдинговую компанию уже в 2026 году, сохранив при этом собственные структуры, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Переговоры между автопроизводителями стартовали в декабре, и компании планируют заключить соглашение о слиянии уже в июне. Согласно предварительным планам, будет создана холдинговая компания, которую возглавит президент от Honda.

Президенты Honda, Nissan и Mitsubishi Motor, являющейся младшим партнером Nissan, были замечены при посещении Министерства транспорта Японии. Предполагается, что они проинформировали чиновников о намерении официально начать переговоры о слиянии.

Согласно отдельному отчету Yomiuri, окончательное слияние может состояться в 2026 году, а новая холдинговая компания будет зарегистрирована как публичная.