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Акции японских компаний продемонстрировали неожиданный рост

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Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Акции японских компаний демонстрируют рост благодаря общему усилению азиатского рынка. Настроения инвесторов улучшились после более низких, чем ожидалось, показателей инфляции в США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона начали рождественскую неделю с оптимизмом. В центре внимания инвесторов находится возможное слияние японских автопроизводителей Honda и Nissan.

Акции Honda подорожали на 2,11%, в то время как акции Nissan подешевели на 0,74%. При этом ранее акции Nissan показали рекордный рост на фоне сообщений о том, что компания рассматривает возможность объединения с Honda для выхода из кризиса.

Опубликованные в пятницу данные по инфляции в США, оказавшиеся слабее прогнозов, также поддержали рост азиатских рынков.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,06%, а Topix прибавил 0,79%. Индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 0,72%, тогда как индекс CSI 300 материкового Китая остался без изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2203608-akcii-yaponskih-kompaniy-prodemonstrirovali-neozhidannyy-rost/

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