Экономисты: Дефляция в Китае может повлиять на финансовую ситуацию в других странах

Экономисты считают, что дефляция в Китае оказывает значительное влияние на глобальные экономические процессы, включая борьбу с инфляцией в других странах, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Дефляция — это снижение цен на товары и услуги, которое отличается от дезинфляции, замедления роста цен. Например, в США наблюдается дезинфляция: с середины 2022 года темпы годового роста цен существенно снизились.

После снятия ограничений, связанных с COVID-19, мировая экономика столкнулась с инфляцией, вызванной высоким спросом и перебоями в цепочках поставок. Однако в Китае, вопреки ожиданиям, подобный сценарий не реализовался. Слабая потребительская активность и кризис на рынке недвижимости подорвали уверенность населения, что сдерживает спрос на дорогостоящие товары.

Чтобы стимулировать экономику, Народный банк Китая несколько раз снижал процентные ставки за последние два года, а также уменьшил ставки по ипотеке, пытаясь оживить рынок недвижимости. Однако усилия китайских властей могут оказаться под угрозой из-за планируемого введения высоких пошлин на импорт, инициированного избранным президентом США Дональдом Трампом.

Дефляция в Китае уже сказывается на международных компаниях. Автопроизводители и люксовые бренды сообщают о падении продаж, так как потребители в Китае предпочитают экономить. Эксперты предупреждают, что дальнейшее усугубление дефляции может усилить эти тенденции.