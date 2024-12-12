Цены на основные продукты питания снижаются в Астане и Алматы

За последнюю неделю в Астане и Алматы зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты питания. В столице – на 0,5%, а во втором мегаполисе – на 0,5%. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам ноября цены на продукты питания в Казахстане в среднем выросли на 5,4%. При этом в декабре было зафиксировано незначительное подорожание социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), в список которых входят 19 основных продуктов питания.

По данным Бюро национальной статистики, цены на них выросли на 0,1% за последнюю неделю (с 3 по 10 декабря).

Впрочем, здесь есть свои исключения. Из общей картины выбиваются четыре города, где СЗПТ, наоборот, стали дешевле. Так, в Астане цены снизились на 0,5% за неделю, а в Алматы – на 0,1%. В этот список также вошли Кокшетау и Қонаев, где основные продукты питания стали дешевле на 0,6% и 0,2% соответственно.

Примечательно, что Астана отличилась еще и тем, что по состоянию на 10 декабря социально значимые продовольственные товары стоят на 1,9% дешевле, чем год назад.

Помимо столицы, годовое снижение цен фиксируется в Жезказгане (минус 4%), Туркестане (минус 2,6%) и Кызылорде (минус 0,9%). А вот остальные города из списка показывают незначительный рост цен.

Регион Рост цен на социально значимые продовольственные товары

(10 декабря 2024 года) за неделю за год Казахстан 0,1% 1,1% Астана -0,5% -1,9% Алматы -0,1% 1,7% Шымкент 0,2% 1,0% Актау 0,4% 1,7% Актобе 0,5% 2,8% Атырау 0,4% 1,8% Жезказган 0,8% -4,0% Кокшетау -0,6% 1,4% Караганда 0,3% 4,4% Қонаев -0,2% 0,9% Костанай 0,3% 2,0% Кызылорда 0,0% -0,9% Уральск 0,4% 3,4% Усть-Каменогорск 0,2% 3,1% Павлодар 0,2% 1,4% Петропавловск 0,1% 3,3% Семей 0,3% 4,8% Талдыкорган 0,1% 3,4% Тараз 0,3% 4,7% Туркестан 0,0% -2,6% По данным Бюро национальной статистики

Что касается продуктов по отдельности, то в Астане за неделю стали дешевле говядина (на 2,8%), морковь (на 1,6%), сахарный песок (на 1,5%), репчатый лук (на 1,4%), а также гречневая крупа и рис (по 1,1%).

В Алматы за неделю цены снизились только на сахар (на 3,6%) и рис (на 3,1%). При этом большая часть основных продуктов в среднем не изменилась в цене, хотя заметно подорожали овощи: картофель (на 3,1%), морковь (на 2,6%) и лук (на 2,6%). Также отметилось подорожанием подсолнечное масло – на 2,2% за неделю.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве начали работу по стабилизации цен в предновогодние дни. Из заранее созданных стабфондов на рынки поставляют разную сельскохозяйственную продукцию. Таким образом планируется покрыть ажиотажный спрос и не допустить резкого подорожания продуктов.