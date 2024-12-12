Цены на основные продукты питания снижаются в Астане и Алматы

За последнюю неделю в Астане и Алматы зафиксировали снижение цен на социально значимые продукты питания. В столице – на 0,5%, а во втором мегаполисе – на 0,5%. Подробности читайте на NUR.KZ.
По итогам ноября цены на продукты питания в Казахстане в среднем выросли на 5,4%. При этом в декабре было зафиксировано незначительное подорожание социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), в список которых входят 19 основных продуктов питания.
По данным Бюро национальной статистики, цены на них выросли на 0,1% за последнюю неделю (с 3 по 10 декабря).
Впрочем, здесь есть свои исключения. Из общей картины выбиваются четыре города, где СЗПТ, наоборот, стали дешевле. Так, в Астане цены снизились на 0,5% за неделю, а в Алматы – на 0,1%. В этот список также вошли Кокшетау и Қонаев, где основные продукты питания стали дешевле на 0,6% и 0,2% соответственно.
Примечательно, что Астана отличилась еще и тем, что по состоянию на 10 декабря социально значимые продовольственные товары стоят на 1,9% дешевле, чем год назад.
Помимо столицы, годовое снижение цен фиксируется в Жезказгане (минус 4%), Туркестане (минус 2,6%) и Кызылорде (минус 0,9%). А вот остальные города из списка показывают незначительный рост цен.
|Регион
|Рост цен на социально значимые продовольственные товары
(10 декабря 2024 года)
|за неделю
|за год
|Казахстан
|0,1%
|1,1%
|Астана
|-0,5%
|-1,9%
|Алматы
|-0,1%
|1,7%
|Шымкент
|0,2%
|1,0%
|Актау
|0,4%
|1,7%
|Актобе
|0,5%
|2,8%
|Атырау
|0,4%
|1,8%
|Жезказган
|0,8%
|-4,0%
|Кокшетау
|-0,6%
|1,4%
|Караганда
|0,3%
|4,4%
|Қонаев
|-0,2%
|0,9%
|Костанай
|0,3%
|2,0%
|Кызылорда
|0,0%
|-0,9%
|Уральск
|0,4%
|3,4%
|Усть-Каменогорск
|0,2%
|3,1%
|Павлодар
|0,2%
|1,4%
|Петропавловск
|0,1%
|3,3%
|Семей
|0,3%
|4,8%
|Талдыкорган
|0,1%
|3,4%
|Тараз
|0,3%
|4,7%
|Туркестан
|0,0%
|-2,6%
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается продуктов по отдельности, то в Астане за неделю стали дешевле говядина (на 2,8%), морковь (на 1,6%), сахарный песок (на 1,5%), репчатый лук (на 1,4%), а также гречневая крупа и рис (по 1,1%).
В Алматы за неделю цены снизились только на сахар (на 3,6%) и рис (на 3,1%). При этом большая часть основных продуктов в среднем не изменилась в цене, хотя заметно подорожали овощи: картофель (на 3,1%), морковь (на 2,6%) и лук (на 2,6%). Также отметилось подорожанием подсолнечное масло – на 2,2% за неделю.
Напомним, ранее стало известно, что в правительстве начали работу по стабилизации цен в предновогодние дни. Из заранее созданных стабфондов на рынки поставляют разную сельскохозяйственную продукцию. Таким образом планируется покрыть ажиотажный спрос и не допустить резкого подорожания продуктов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2199570-ceny-na-osnovnye-produkty-pitaniya-snizhayutsya-v-astane-i-almaty/