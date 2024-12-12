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Европейский центробанк планирует последнее снижение ставки в 2024 году

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Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует последнее в этом году снижение процентной ставки. При этом экономисты считают, что риски ухудшения ситуации в экономике еврозоны возросли, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Ожидается, что ставка будет уменьшена на четверть процентного пункта, а не на полпроцента, как предполагалось ранее. Экономисты предупреждают, что в еврозоне возросли риски ухудшения экономической ситуации.

Это заседание станет ключевым для формирования стратегии ЕЦБ на 2025 год. Также будут опубликованы обновленные макроэкономические прогнозы по инфляции и росту. Прогнозы учитывают неопределенное влияние мировых факторов, включая возможные торговые пошлины, которые может ввести Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

С начала 2024 года ЕЦБ уже трижды снижал ключевую ставку на 25 базисных пунктов, опустив ее с 4% до 3,25%. Аналитики предполагают, что в следующем году банк ускорит смягчение денежно-кредитной политики для поддержки экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2199458-evropeyskiy-centrobank-planiruet-poslednee-snizhenie-stavki-v-2024-godu/

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