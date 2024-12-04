Акции азиатских компаний упали в цене из-за политического кризиса в Южной Корее

Политический кризис в Южной Корее, связанный с кратковременным введением военного положения, привел к резкому падению акций азиатских компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В среду индекс Kospi снизился на 2,3%, следом за ночным обвалом активов, связанных с Южной Кореей. Индекс MSCI Asia Pacific уменьшился на 0,4%, а падение акций зафиксировано в Австралии, Японии и материковом Китае.

Кризис начался после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил военное положение во вторник вечером. Несмотря на последующую отмену этого решения, ситуация спровоцировала политические беспорядки. Оппозиция требует импичмента президента, что усиливает нестабильность.

Инвесторы проявляют осторожность в отношении азиатских акций, учитывая неопределенность в Южной Корее.

По словам Дэвида Чао, глобального рыночного стратега Invesco в Сингапуре, рынки могут оставаться нестабильными, поскольку вероятны изменения в правительстве Южной Кореи.