Китай запретит экспорт материалов для производства микрочипов в США

Китай запретит экспорт ряда ключевых материалов для производства микрочипов в США, что обострит торговую напряженность между двумя странами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Этот шаг стал ответом на введенные Вашингтоном меры, которые направлены на ограничение способности Китая разрабатывать передовые микросхемы.

Согласно заявлению Министерства торговли Китая, под запрет попали металлы галлий, германий и сурьма. Также будет ограничен экспорт графита, необходимого для производства полупроводников.

Эти меры дополняют действующие ограничения, касающиеся поставок критически важных минералов, которые Китай начал вводить в прошлом году, но в данном случае они затрагивают исключительно рынок США.

Галлий и германий широко применяются в производстве полупроводников, оптоволоконных кабелей и солнечных батарей. Сурьма используется в производстве боеприпасов, а графит является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей.

Китай производит 94% мирового объема галлия и 83% германия, что делает его доминирующим игроком на рынке этих материалов.