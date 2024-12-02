Крупнейший инвестиционный фонд BlackRock пытается стать лидером на рынке кредитования

BlackRock, крупнейший инвестиционный фонд в мире, планирует приобрести финансовую компанию HPS за 12 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Сделка, которая может быть заключена уже на следующей неделе, предусматривает выплату порядка 12 млрд долларов нынешним владельцам HPS в виде наличных и акций.

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк активно расширяет влияние компании на рынке частных активов. Покупка HPS станет вторым крупным приобретением в сфере альтернативного управления активами менее чем за год.

BlackRock уже лидирует в управлении публичными акциями и облигациями, но стремится доминировать и в частном кредитовании — сегменте, популярном среди пенсионных фондов, страховщиков, суверенных фондов и состоятельных клиентов. Сделка укрепит позиции компании как глобального лидера в этой сфере.