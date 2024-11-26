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858 га земли возле аэропорта отдадут под особую зону в Актобе

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Аэропорт Актобе
Аэропорт Актобе. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Планируется создание особой экономической зоны на 858 гектарах земли возле международного аэропорта Актобе. Ожидается значительное привлечение инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Министерство промышленности и строительства страны опубликовало проект постановления правительства о создании Актюбинской особой экономической зоны.

В документе указано, что особая экономическая зона "Актобе" будет расположена на южной стороне города, вдоль Южной кольцевой дороги в районе международного аэропорта А. Молдагуловой.

"Территория ОЭЗ является неотъемлемой частью территории Республики Казахстан и составляет 858 га", - говорится в документе.

Перед особой экономической зоной поставлена задача по привлечению в область в 2025 году инвестиций в размере 500 млн тенге. С 2040 по 2049 годы ежегодно необходимо инвестировать 170,7 млрд тенге.

В акимате добавили, что ОЭЗ позволит стимулировать экономическое развитие региона и привлечь новых инвесторов.

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Ранее сообщалось, что областной акимат решил изменить границы города Актобе путем включения в него 180,1 га из категории земель лесного фонда.

Недавно также стало известно, что товарооборот между Актюбинской областью и Российской Федерацией за восемь месяцев текущего года достиг одного миллиарда долларов США, увеличившись на 21%. Таким образом, Россия остается крупнейшим торговым партнером региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2192733-858-ga-zemli-vozle-aeroporta-otdadut-pod-osobuyu-zonu-v-aktobe/

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