Эксперт: Сельское хозяйство в США может столкнуться с проблемами из-за антимиграционной политики Трампа

Эксперты заявили, что сельскохозяйственную отрасль США ждет упадок, если Трамп введет обещанные меры против иммигрантов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Сельскохозяйственная отрасль США в настоящее время пытается предотвратить потенциальный кризис рабочей силы, который может настать после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, обещавшего запустить массовую депортацию мигрантов.

Американская цепочка поставок продовольствия полагается на иммигрантскую рабочую силу для выполнения самых сложных работ, включающих сбор фруктов, применение пестицидов на посевах, управление техникой и забой скота. Согласно отчету Министерства труда США, две трети работников сельскохозяйственных ферм в стране родились за границей, а 42% из них не имеют законного разрешения на работу в США.

Профсоюзы и организации по защите прав трудящихся пытаются информировать своих членов об их законных правах и разрабатывают планы реагирования на рейды иммиграционных властей на рабочих местах. Помимо нелегальных работников, даже те, кто имеет легальный статус, обеспокоены возможностью депортации.

Мясокомбинаты и молочные фермы долгое время боролись с правительством из-за иммиграционной политики, стараясь сохранить поставки продовольствия. Представители отрасли заявляют, что новые меры потрясут и без того напряженный рынок труда. Недостаток работников, вероятно, вынудит компании повысить заработные платы, что, в свою очередь, может привести к росту цен на продукты питания.