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Около тысячи карагандинцев стали банкротами

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Мужчина вывернул карманы
Банкрот. Иллюстративное фото: RunPhoto/Getty Images

В Карагандинской области за девять месяцев 2024 года 955 должников были признаны банкротами. Общая задолженность предприятий-банкротов составила 81 миллиард тенге, передает ekaraganda.kz.

Департамент госдоходов на постоянной основе проводит работу по государственному контролю за предприятиями-банкротами, сообщил и. о. замруководителя ведомства Алданыш Адамбеков.

Так, по состоянию на 1 октября 2024 года в Карагандинской области числится 111 предприятий-банкротов. Общая сумма задолженности — 81 миллиард тенге, в том числе налоговая задолженность по 96 банкротам составляет почти 20 миллиардов тенге.

На отчетную дату погашена задолженность в сумме 495 миллионов тенге по 7 банкротам, в том числе перед бюджетом по четырем должникам на общую сумму 279 миллионов тенге.

Количество банкротов по сравнению с аналогичным периодом уменьшилось на 34, сумма задолженности уменьшилась на 161 миллиард тенге.

Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" включает в себя три вида процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство, восстановление платежеспособности. С начала года поступило 6 176 заявлений. Из них признаны банкротами 955 должников.

Напомним, в Казахстане с 20 августа вступили в силу поправки, которые упрощают гражданам процедуру банкротства. Напомним, они были введены в рамках подписанного в июне президентом страны законопроекта по вопросам кредитования.

Также сообщалось, что в стране запустили новую систему, через которую можно автоматически проверить на соответствие заявителя всем критериям и подать заявление на банкротство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2190471-okolo-tysyachi-karagandincev-stali-bankrotami/

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