Эксперты: Стремительный рост доллара остановится в ближайшее время

Стремительный рост доллара, спровоцированный победой Дональда Трампа на выборах в США, постепенно начал ослабевать, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США американский доллар достиг двухлетнего максимума. Однако эксперты считают, что в краткосрочной перспективе дальнейшее укрепление валюты может быть остановлено.

По мнению трейдеров, инвесторы стали проявлять осторожность, пересматривая свои прогнозы на фоне нестабильной рыночной ситуации.

"Укрепление доллара после выборов становится все более нестабильным", — заявил Энтони Фостер, руководитель отдела спотовой торговли в Nomura International.

Рост доллара начался в конце сентября, чему способствовали планы Трампа повысить импортные пошлины и опасения, что его политика может ускорить инфляцию. Эти факторы могут заставить Федеральную резервную систему США отказаться от снижения процентных ставок, что поддерживает интерес к доллару.