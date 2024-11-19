Победа Трампа на выборах в США: как это отразится на глобальной торговле и Казахстане

Глава Минторговли на брифинге в кабмине рассказал, как могут измениться логистические каналы на фоне того, что на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, как победа Дональда Трампа и возможное обострение торговой войны между США и Китаем может отразиться на Казахстане.

"Прогнозы - дело неблагодарное, но они учитываются, и экспертное сообщество дает разные сценарии. Есть сценарий того, что в случае усиления торгового противостояния, повышения ввозных ставок для китайской продукции, будет разворот - это нормально. Китай будет диверсифицировать потоки. И в этой связи мы как ближайший сосед, как участник "Одного пояса - Одного пути", увидим, что будет увеличен объем закупа, диверсификации импортных потоков", - ответил Шаккалиев.

При этом он указал на то, что Казахстан сформировал в качестве стратегической задачи намерение стать региональным транспортно-логистическим, торговым хабом.

"Мы от этой задачи не отказывались. В любых сценариях - и позитивных, и негативных, мы идем к своей цели и эту цель объективно сегодня все участники глобального торгового процесса считают правильной, корректной, и готовы участвовать в реализации так называемого срединного транскаспийского маршрута, глобального маршрута "Север - Юг" - сегодня азиатские рынки показывают высокую динамику в связи с ростом населения и изменением маршрутов. Все эти изменения показали определенные тренды", - подчеркнул глава Минторговли.

В целом он уверен, что Трамп, будучи бизнесменом, всегда будет искать определенный консенсус, компромисс.

"По одному сценарию, еще раз скажу, если там снижается объем взаимных поставок, то для нас это окно возможности - заместить определенный объем. У нас есть определенные задачи, которые мы ставим перед собой. Мы ставим задачу увеличить товарооборот в секторе услуг с США. Для Казахстана, как страны с открытой рыночной экономикой, важно разнообразие товарных потоков, и мы всегда говорим о положительном торговом балансе - чтобы мы экспортировали больше, а импортировали меньше", - сообщил Шаккалиев.

Так, по его словам, стоит задача увеличить несырьевой экспорт, например, по китайскому направлению, до 27 млрд долларов, и товарооборот до 80 млрд долларов.

Напомним, неделю назад замглавы Национального банка рассказала о текущей ситуации на валютном рынке после победы Дональда Трампа на выборах президента США. "Победа Трампа вызвала укрепление доллара США и ослабление валют развивающихся стран, включая тенге", - сообщается на сайте Нацбанка.

Также ранее в ноябре специалисты предположили, как победа Дональда Трампа на президентских выборах США может повлиять на экономику Казахстана. Экономисты считают: если Трамп возобновит торговую войну США с Китаем, это может сыграть нам на руку.

Напомним, 5 ноября в США прошли выборы президента, на которых уверенную победу одержал Дональд Трамп. Он станет 47-м главой государства, также это будет его второй президентский срок. С победой Трампа поздравили мировые лидеры, включая президента Касым-Жомарта Токаева.

Отметим, что инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.