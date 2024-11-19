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Сахар дешевеет пятый месяц подряд: сколько он стоит в Казахстане

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Сахар
Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В октябре цены на сахарный песок были в среднем на 5,2% ниже прошлогодних. В целом же сахар в Казахстане дешевеет уже пятый месяц подряд. Подробнее о ценах читайте на NUR.KZ.

Еще в 2022 году казахстанцы столкнулись с рекордным ростом цен на сахар. Однако вскоре его неконтролируемое подорожание прекратилось, и постепенно ситуация начала возвращаться в привычное русло.

Как отмечает портал EnergyProm, по итогам октября 2024 года цены на сахарный песок в стране снизились на 1,6% за месяц и сразу на 5,2% – за год. Примечательно, что и в прошлом году цены на этот продукт уже были на 16% ниже тех, что фиксировались в рекордном 2022 году.

Если же говорить о ситуации на данный момент, то снижение цен на сахарный песок нельзя считать случайным или сезонным явлением – его стоимость стабильно снижается уже пятый месяц подряд:

  • в июне – на 0,2% за месяц;
  • в июле – на 0,5%;
  • в августе – на 0,5%;
  • в сентябре – на 1%;
  • в октябре – на 1,6%.

Сахар-рафинад также дешевеет в Казахстане, но гораздо медленнее. В сентябре цены на него стали ниже на 0,9%, а в октябре – на 0,3% за месяц.

Изменение цен на сахар в Казахстане
Изменение цен на сахар в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Если же говорить об установленных ценах, то килограмм сахарного песка в октябре в среднем по Казахстану стоил 403 тенге. Самая высокая средняя стоимость была зафиксирована в Талдыкоргане – 436 тенге. Следом идут Семей и Алматы: 426 тенге и 424 тенге за килограмм соответственно.

В Астане килограмм сахара в среднем стоил 405 тенге, а в Шымкенте – 383 тенге. Самый дешевый сахар-песок в октябре продавался в Уральске – 380 тенге за килограмм.

Средние цены на сахар в Казахстане
Средние цены на сахар. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, сахарный песок в Казахстане считается социально значимым продовольственным товаром. Это значит, что государство следит за его ценой, а также не дает продавцам устанавливать слишком высокую торговую надбавку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2189468-sahar-desheveet-pyatyy-mesyac-podryad-skolko-on-stoit-v-kazahstane/

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