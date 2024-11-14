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Аналитики заявили, что цены на нефть могут снизиться в 2025 году

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Аналитики прогнозируют значительное падение цен на нефть в 2025 году, если страны ОПЕК+ отменят добровольные сокращения добычи, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Эксперты считают, что отмена ограничений может вызвать резкое снижение цен.

"В настоящее время рынок как никогда обеспокоен возможным падением цен на нефть в 2025 году, подобное беспокойство наблюдалось разве что во времена Арабской весны", — отметил Том Клоза, глава отдела энергетического анализа в OPIS.

Текущая цена эталонного сорта Brent составляет 72 доллара за баррель, а американской нефти WTI — около 68 долларов.

Глава отдела энергетики, климата и ресурсов Eurasia Group Хеннинг Глойстейн подчеркнул, что ожидаемый рост спроса на нефть в следующем году не превысит 1 млн баррелей в сутки. Полная отмена сокращений добычи ОПЕК+ в 2025 году, по его мнению, неизбежно приведет к значительному снижению цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2187258-analitiki-zayavili-chto-ceny-na-neft-mogut-snizitsya-v-2025-godu/

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