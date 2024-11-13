Пять звезд: сколько стоит проживание в люксовых отелях Казахстана

В среднем за ночь проживания в гостинице жителю или гостю Казахстана придется заплатить 12,2 тыс. тенге. В люксовых отелях цены в разы выше. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Цены в Казахстане растут на многие товары и услуги. Не является исключением и гостиничный бизнес.

Как отмечает портал EnergyProm, средняя стоимость проживания в отелях, гостиницах и прочих местах размещения в первой половине 2024 года составляла 12,2 тыс. тенге за место. Это сразу на 8,1% больше, чем было годом ранее.

Важно понимать, что это усредненный показатель, и расценки зависят не только от региона, но и уровня самого заведения – чем больше звезд, тем выше стоимость обслуживания.

Сильнее всего подорожало проживание в пятизвездочных гостиницах – сразу на 10,9% за год. Однако рост цен зафиксирован во всех категориях, а не только в люксовых отелях. Так, средние расценки за "койко-сутки" в первом полугодии установились следующие:

1 звезда – 8,6 тыс. тенге ;

; 2 звезды – 15,1 тыс. тенге ;

; 3 звезды – 17,2 тыс. тенге ;

; 4 звезды – 28,2 тыс. тенге ;

; 5 звезд – 59,9 тыс. тенге ;

; заведения без категорий – 12,2 тыс. тенге ;

; прочие заведения – 10,5 тыс. тенге.

Стоимость номеров в гостиницах. Инфографика: energyprom.kz

На фоне роста цен увеличился и объем услуг, который был оказан в сфере гостиничного бизнеса – если в первой половине 2023 года общая сумма составила 98,7 млрд тенге, то в этом году она достигла 121,3 млрд тенге, то есть выросла на 22,9%. Впрочем, увеличилось и количество посетителей – на 11,1%, до 4 млн человек.

Стоит отметить, что на текущий момент средние цены за проживание в отелях могут оказаться еще выше, ведь инфляция по итогам октября 2024 года ускорилась до 8,5%. При этом, согласно данным Бюро национальной статистики, непосредственно гостиничное обслуживание стало дороже на 3,8%.