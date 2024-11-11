Популярность Японии среди туристов сохраняется в 2024 году, несмотря на ожидания аналитиков

Популярность Японии среди туристов продолжает расти на фоне ослабления иены, и этот тренд не замедляется к концу года, несмотря на погодные условия, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным Японской национальной туристической организации, в августе страну посетили 2,93 млн иностранных туристов, а в сентябре — 2,87 млн, что значительно больше, чем 2,52 млн и 2,27 млн человек, прибывших в те же месяцы в 2019 году.

Обычно турпоток в Японии спадает в августе и сентябре с последующим увеличением в октябре, когда туристы приезжают для празднования Хэллоуина в Токио.

Однако в этом году интерес к Японии сохраняется благодаря долгожданному росту прибытий китайских путешественников, который начался в июне. До пандемии путешественники из Китая составляли 30% всех прибывших в Японию туристов.

Японские власти ожидают, что к концу 2024 года страну посетят примерно 35 млн туристов, что на 10% больше, чем в 2019 году. К 2030 году они планируют увеличить этот показатель до 60 млн.

Тем не менее, Япония уже сталкивается с проблемами, вызванными чрезмерным туризмом, что привело к переполненности храмов и нехватке риса.