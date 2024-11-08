Сколько казахстанцев недоедают из-за нехватки денег

Аналитики выяснили, что как минимум 4,4% казахстанцев беспокоятся, что из-за недостатка денег им придется голодать. О ситуации с продовольственной безопасностью в стране читайте в материале NUR.KZ.
Рост цен никогда не проходит незаметно для населения. В текущем году продовольственная инфляция в Казахстане находится на относительно низком уровне (5,1%). Однако даже незначительный рост цен может заставить некоторых граждан экономить на себе.
Как передает портал EnergyProm, некоторые казахстанцы вынуждены отказывать себе в самом важном – в здоровой еде.
Так, во время опроса, касающегося продовольственной безопасности, выяснилось, что 4,4% респондентов беспокоились, что у них не будет достаточного количества еды из-за недостатка денег или других ресурсов. Еще 2,8% затруднились с ответом, а 2,4% отказались отвечать. Проблем с недостатком еды нет у 90,4% опрошенных граждан.
При этом 2,4% респондентов отметили, что из-за нехватки средств у них не было возможности есть здоровую и питательную еду, 3,2% – ели только несколько видов продуктов питания, а 0,9% – пропускали приемы пищи.
Непосредственно экономили на продуктах, то есть ели меньше, чем нужно, 1,2% опрошенных граждан. Еще 1,1% заявили, что сталкивались с тем, что дома не оставалось еды. Приходилось не есть целый день из-за недостатка денег примерно 0,6% респондентов, а действительно голодали – 0,7% опрошенных казахстанцев.
Стоит отметить, что по каждому вопросу часть граждан затруднялась с ответом или же вовсе отказывалась говорить правду, поэтому доля граждан, которая оказалась в сложной ситуации, может быть больше.
Также отметим, что проблема с недоеданием среди некоторой части населения Казахстана не является новой. В прошлые годы доля граждан, чей рацион по калорийности не дотягивает до минимального уровня, достигала 8,4%.
Это притом, что у многих казахстанцев именно продовольственные товары занимают большую часть расходов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184714-skolko-kazahstancev-nedoedayut-iz-za-nehvatki-deneg/