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Эзотерика

Казахстан разрешит ввоз свинины еще из 16 регионов России

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Переговоры по сотрудничеству в сельском хозяйстве
Переговоры по сотрудничеству в сельском хозяйстве. Фото: Минсельхоз РК

На встрече представителей правительства Казахстана и России были обсуждены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве. В том числе снятие ограничений по ввозу свинины из РФ, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РК, заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провели переговоры по вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве.

В рамках переговоров казахстанская сторона сообщила о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через Казахстан еще с 16 регионов Российской Федерации.

Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени, отмечает ведомство. И напоминает, что в этом году поэтапно, начиная с января, были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов РФ.  

Также участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию. 

Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран, сообщает Минсельхоз.

Напомним, в мае мы писали, что в Казахстане пересмотрели запрет на ввоз свинины из России. Сообщалось об отмене ограничений на ввоз и транзит в/через Казахстан из 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России.

В августе в Казахстане запретили ввоз пшеницы всеми видами транспорта до 31 декабря текущего года. При этом транзит через страну разрешен. Сообщалось, что в этом году импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая. Кроме того, в Казахстане также запретили ввоз яблок автотранспортом.

В начале октября вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы высказался о просьбе Россельхознадзора приостановить экспорт казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника. Мотивировали его тем, что в продукции якобы стали чаще находить вредителей и болезнетворные бактерии. По словам вице-министра, казахстанская сторона направила ответный запрос, в котором запросила подтверждающие факты о выявленных нарушениях.

17 октября вступил в силу временный запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию пшеницы и ряда других сельхозпродуктов из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2182133-kazahstan-razreshit-vvoz-svininy-eshche-iz-16-regionov-rossii/

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