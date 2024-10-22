Эксперты: Люди стали пить меньше крепкого алкоголя после пандемии

Эксперты заявили, что массовое потребление крепких спиртных напитков снизилось после пандемии из-за роста цен на алкоголь, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно данным IWSR, объем продаж крепких спиртных напитков в США сократился на 3% за первые семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Водка, ром и шотландский виски стали терять популярность среди потребителей.

С 1999 по 2019 годы объем продаж стабильно рос на 2,6% в год, а в 2020-2021 годах потребление увеличилось на 5% из-за пандемийных ограничений, когда люди стали чаще пить дома. Однако с 2022 года началось массовое снижение потребления, вызванное как популяризацией здорового образа жизни, так и высокими ценами на алкоголь.

Эксперты расходятся во мнениях о причинах снижения потребления спиртных напитков. Некоторые считают снижение временным, другие полагают, что это долгосрочные изменения в потребительских привычках. Акции производителей спиртных напитков, таких как Pernod Ricard, Diageo и Brown-Forman, упали до минимальных уровней за последние годы.