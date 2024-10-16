Снижение цен на ископаемое топливо прогнозируют эксперты МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказывает, что цены на ископаемое топливо могут резко упасть в ближайшие годы на фоне перехода к чистой энергии, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно новому ежегодному прогнозу МЭА, переход на чистую энергию ускорит переход к новой энергетической эре, в которой страны получат доступ к избыточным запасам нефти, газа и угля. Это предполагает снижение цен на топливо для домохозяйств и бизнеса.

МЭА, чьи прогнозы считаются авторитетными в энергетическом секторе, также сообщило, что инвестиции в добычу ископаемого топлива превышают спрос, что снижает риски для потребителей, связанные с резкими скачками цен, обусловленными геополитическими факторами.

По словам Фатиха Бироля, исполнительного директора МЭА, ожидается, что потребление ископаемого топлива достигнет пика до 2030 года, после чего начнет снижаться, и в долгосрочной перспективе это приведет к снижению рыночных цен на нефть и газ.