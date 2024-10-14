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Эксперты рассказали, почему на рынок оливкового масла заходит так много новых игроков

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Оливковое масло
Оливковое масло. Иллюстративное фото: pixabay.com

Нестабильная ситуация на рынке оливкового масла способствует тому, что в сектор заходят крупные компании, которые вытесняют мелких фермеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Председатель Deoleo Игнасио Сильва отметил, что рентабельность производства оливкового масла снижается для мелких фермеров, особенно из-за засухи, что делает их менее конкурентоспособными по сравнению с крупными компаниями.

За последние 20 лет крупные предприятия захватили 7% площадей и 11% производства оливок в Испании. Мегафермы имеют доступ к водохранилищам, что позволяет им эффективно орошать деревья. У мелких производителей такой возможности зачастую нет.

Несмотря на это, некоторые начинающие фермеры переключаются на выращивание оливок, так как эта культура лучше переносит засуху по сравнению с цитрусовыми и зерновыми. Крупные игроки также видят в оливковом масле перспективы для экспорта в США и Северную Европу.

Микеле Буччеллетти, представитель семьи, выращивающей оливки в Тоскане с XVII века, предупреждает о риске нехватки рабочей силы.

"На ваших деревьях может быть сколько угодно оливок, но если их некому будет собирать, они так и останутся на деревьях", — заявил он, подчеркивая проблему кадрового дефицита в отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2173890-eksperty-rasskazali-pochemu-na-rynok-olivkovogo-masla-zahodit-tak-mnogo-novyh-igrokov/

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