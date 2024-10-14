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Эзотерика

"Недешевое удовольствие": аналитики о стоимости электричества из солнечных и ветряных станций в Казахстане

Опубликовано:

Семья считает расходы
Семейная пара. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

Возобновляемые источники энергии востребованы из-за их экологичности. Однако стоимость такой электроэнергии превышает показатели аналогов в семь раз. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Аналитики сообщают, что стоимость электроэнергии от возобновляемых источников в Казахстане значительно выше традиционных: солнечные электростанции - 70 тенге за кВт*ч, ветряные - 21,5 тенге, в то время как ТЭЦ, ГЭС и ГРЭС - не более 10 тенге.
  • Цены на электроэнергию от ВИЭ ежегодно индексируются с учетом инфляции, что приводит к росту тарифов для потребителей.
  • По словам аналитиков ENERGY MONITOR, "ВИЭ – недешевое удовольствие", несмотря на их экологичность, и стоимость такой энергии может оказаться довольно дорогой для потребителей.

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относятся ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, которые могут обеспечивать электричеством населенные пункты без необходимости сжигать какое-либо топливо.

Соответственно, они не производят вредные выбросы в атмосферу.

Однако стоимость такой энергии может оказаться довольно дорогой для потребителей, сообщают аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR.

Цена за 1 кВт*ч

Как сообщают аналитики, усредненная покупная цена за выработанную электроэнергию (1 кВт*ч) из солнечных электростанций в 2023 году без налога на добавленную стоимость (НДС) составила 70 тенге.

А стоимость закупочной цены тарифа на электричество от ветряных электростанций (ВЭС) достигала около 21,5 тенге. Такой же тариф будет справедливым для атомной электростанции (АЭС), отмечали ранее аналитики.

В то же время у традиционных источников выработки энергии – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), гидроэлектростанции (ГЭС) и государственные районные электростанции (ГРЭС) – средняя покупная цена электроэнергии не превышает 10 тенге за 1 кВт*ч.

Женщина считает коммунальные платежи
Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

Аналитики также указывают, что цены для объектов ВИЭ подлежат ежегодной индексации – то есть закупочные цены (а значит и тарифы для потребителей) индексируются и растут вместе с инфляцией.

"Хорошо, что сейчас благодаря открытым аукционам в разы удалось снизить гарантированные государством закупочные цены.

До 2019 года бизнесмены/олигархи могли без конкурса выбить для себя хорошие тарифы на 15 лет с ежегодной индексацией, которая покрывается и будет покрываться за счет потребителей. Более того, зарубежные и казахстанские финансовые институты предоставляли кредиты под низкие проценты.

К сожалению, ВИЭ – недешевое удовольствие, как это вам могло казаться", – сообщают в ENERGY MONITOR.

Таким образом, несмотря на лучшие показатели экологичности, ВИЭ оказались более дорогими при выработке электроэнергии.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, изменятся ли тарифы на электроэнергию со строительством АЭС в Казахстане.

Также сообщалось, когда и на сколько поднимутся тарифы на электроэнергию в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2173711-nedeshevoe-udovolstvie-analitiki-o-stoimosti-elektrichestva-iz-solnechnyh-i-vetryanyh-stanciy-v-kazahstane/

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