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Сколько алматинцев ждут квартиры от государства

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Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые категории населения в Казахстане могут получить квартиру от государства. В Алматы насчитывается более 43 тыс. человек, которые находятся в жилищной очереди. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема с доступностью жилья – не у всех жителей страны есть возможность без посторонней помощи накопить на такую дорогостоящую покупку.

Как правило, в таких случаях на помощь приходят различные льготные ипотеки, однако некоторые граждане могут также рассчитывать на получение жилья от государства. Чтобы такая возможность была, казахстанец должен принадлежать к одной из следующих категорий:

  • ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; 
  • ветераны боевых действий; 
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет;
  • награжденные многодетные матери и многодетные семьи; 
  • лица с инвалидностью 1 и 2 группы; 
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;
  • пенсионеры по возрасту; 
  • лица, лишившиеся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, а также семьи лиц, погибших при исполнении государственных, общественных обязанностей и воинской службы; 
  • неполные семьи; 
  • лица, чье жилье признано аварийным; 
  • кандасы;
  • госслужащие и работники бюджетных организаций.

При этом только в Алматы, как отмечает портал "Крыша", в очереди на жилье от государства находится 43 448 человек, из которых 18 436 граждан принадлежат к социально уязвимым слоям населения, 15 104 числятся бюджетниками, 7 546 человек из многодетных семей и 2 350 детей-сирот. 

За 8 месяцев жилищная очередь в мегаполисе между тем продвинулась всего на 6% – с начала года квартиры от государства получили лишь 2 726 очередников. Как отмечают аналитики, чаще всего им выделяют арендное жилье.

Так, из коммунального жилищного фонда в этом году было распределено:

  • 1 080 арендных квартир с правом выкупа;
  • 1 348 арендных квартир без права выкупа для работающей молодежи.

Помимо этого было оформлено 226 займов по льготным программам со ставками 2% и 5%, а также 72 кредита по льготной программе для работающей молодежи "Алматы жастары". Напомним, набор ее участников проходил в мегаполисе этим летом.

Очередникам также было выдано 148 жилищных сертификатов на общую сумму 169,3 млн тенге.

Ранее также стало известно, что многие казахстанцы по разным причинам лишились своих мест в очереди на жилье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2171062-skolko-almatincev-zhdut-kvartiry-ot-gosudarstva/

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