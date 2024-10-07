Сколько алматинцев ждут квартиры от государства

Некоторые категории населения в Казахстане могут получить квартиру от государства. В Алматы насчитывается более 43 тыс. человек, которые находятся в жилищной очереди. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане существует проблема с доступностью жилья – не у всех жителей страны есть возможность без посторонней помощи накопить на такую дорогостоящую покупку.
Как правило, в таких случаях на помощь приходят различные льготные ипотеки, однако некоторые граждане могут также рассчитывать на получение жилья от государства. Чтобы такая возможность была, казахстанец должен принадлежать к одной из следующих категорий:
- ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
- ветераны боевых действий;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет;
- награжденные многодетные матери и многодетные семьи;
- лица с инвалидностью 1 и 2 группы;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;
- пенсионеры по возрасту;
- лица, лишившиеся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, а также семьи лиц, погибших при исполнении государственных, общественных обязанностей и воинской службы;
- неполные семьи;
- лица, чье жилье признано аварийным;
- кандасы;
- госслужащие и работники бюджетных организаций.
При этом только в Алматы, как отмечает портал "Крыша", в очереди на жилье от государства находится 43 448 человек, из которых 18 436 граждан принадлежат к социально уязвимым слоям населения, 15 104 числятся бюджетниками, 7 546 человек из многодетных семей и 2 350 детей-сирот.
За 8 месяцев жилищная очередь в мегаполисе между тем продвинулась всего на 6% – с начала года квартиры от государства получили лишь 2 726 очередников. Как отмечают аналитики, чаще всего им выделяют арендное жилье.
Так, из коммунального жилищного фонда в этом году было распределено:
- 1 080 арендных квартир с правом выкупа;
- 1 348 арендных квартир без права выкупа для работающей молодежи.
Помимо этого было оформлено 226 займов по льготным программам со ставками 2% и 5%, а также 72 кредита по льготной программе для работающей молодежи "Алматы жастары". Напомним, набор ее участников проходил в мегаполисе этим летом.
Очередникам также было выдано 148 жилищных сертификатов на общую сумму 169,3 млн тенге.
Ранее также стало известно, что многие казахстанцы по разным причинам лишились своих мест в очереди на жилье.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2171062-skolko-almatincev-zhdut-kvartiry-ot-gosudarstva/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.