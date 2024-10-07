Сколько алматинцев ждут квартиры от государства

Некоторые категории населения в Казахстане могут получить квартиру от государства. В Алматы насчитывается более 43 тыс. человек, которые находятся в жилищной очереди. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует проблема с доступностью жилья – не у всех жителей страны есть возможность без посторонней помощи накопить на такую дорогостоящую покупку.

Как правило, в таких случаях на помощь приходят различные льготные ипотеки, однако некоторые граждане могут также рассчитывать на получение жилья от государства. Чтобы такая возможность была, казахстанец должен принадлежать к одной из следующих категорий:

ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

ветераны боевых действий;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет;

награжденные многодетные матери и многодетные семьи;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний;

пенсионеры по возрасту;

лица, лишившиеся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, а также семьи лиц, погибших при исполнении государственных, общественных обязанностей и воинской службы;

неполные семьи;

лица, чье жилье признано аварийным;

кандасы;

госслужащие и работники бюджетных организаций.

При этом только в Алматы, как отмечает портал "Крыша", в очереди на жилье от государства находится 43 448 человек, из которых 18 436 граждан принадлежат к социально уязвимым слоям населения, 15 104 числятся бюджетниками, 7 546 человек из многодетных семей и 2 350 детей-сирот.

За 8 месяцев жилищная очередь в мегаполисе между тем продвинулась всего на 6% – с начала года квартиры от государства получили лишь 2 726 очередников. Как отмечают аналитики, чаще всего им выделяют арендное жилье.

Так, из коммунального жилищного фонда в этом году было распределено:

1 080 арендных квартир с правом выкупа;

арендных квартир с правом выкупа; 1 348 арендных квартир без права выкупа для работающей молодежи.

Помимо этого было оформлено 226 займов по льготным программам со ставками 2% и 5%, а также 72 кредита по льготной программе для работающей молодежи "Алматы жастары". Напомним, набор ее участников проходил в мегаполисе этим летом.

Очередникам также было выдано 148 жилищных сертификатов на общую сумму 169,3 млн тенге.

Ранее также стало известно, что многие казахстанцы по разным причинам лишились своих мест в очереди на жилье.