Visa представила новую платформу для управления цифровыми активами

Платежная компания Visa представила платформу для упрощения работы банков с цифровыми активами с помощью технологии блокчейн, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Visa запустила новую платформу Visa Tokenized Asset Platform (VTAP), направленную на поддержку выпуска и управления токенизированными активами, включая различные цифровые валюты. Платформа предназначена для упрощения операций с цифровыми активами с использованием технологии блокчейн.

VTAP уже проходит тестирование с Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), который стал одним из первых банков, оценивающих ее функциональные возможности.

"Мы рады использовать наш опыт в токенизации для помощи банкам в интеграции блокчейн-технологий", — заявила Ванесса Колелла, глобальный руководитель отдела инноваций и цифровых партнерств Visa.

Токенизация активов — это процесс преобразования реальных активов (RWA) в цифровые токены с использованием блокчейна. К таким активам относятся недвижимость, интеллектуальная собственность, искусство, акции и другие материальные и финансовые ресурсы.

В традиционном финансовом мире владельцы таких активов часто сталкиваются с проблемами ликвидности, прозрачности и доступности, что и пытается решить Visa с помощью новой платформы.